Погода в Туле 11 ноября: переменная облачность и до +2

В понедельник, 11 ноября, в Тульской области сохранится облачность с прояснениями. Без осадков, ветер северный, умеренный.
Ночью — до -2 градусов, днём температура поднимется до 5 градусов тепла. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
Атмосферное давление будет чуть выше нормы.
В понедельник, 11 ноября, в Тульской области сохранится облачность с прояснениями. Без осадков, ветер северный, умеренный.
Ночью — до -2 градусов, днём температура поднимется до 5 градусов тепла. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
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