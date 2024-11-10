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Погода в Туле 11 ноября: переменная облачность и до +2

Погода в Туле 11 ноября: переменная облачность и до +2

Атмосферное давление будет чуть выше нормы.

В понедельник, 11 ноября, в Тульской области сохранится облачность с прояснениями. Без осадков, ветер северный, умеренный. 

Ночью — до -2 градусов, днём температура поднимется до 5 градусов тепла. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +5
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