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В Туле появился еще один информационный киоск
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле появился еще один информационный киоск

Он расположен возле Московского вокзала.

С помощью табло туляки и гости города могут самостоятельно построить маршрут общественного транспорта, в том числе до любого туристического объекта областной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее в Туле были установлены и запущены информационные киоски возле Музея оружия, Автовокзала и станции «Восточной». Эти места выбраны исходя из высокого пешеходного трафика. 

Напомним, информационные табло приобрели в рамках туристического кода национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Управление по транспорту и дорожному хозяйству разработало программное обеспечение, позволяющее отслеживать движение городского общественного транспорта, время до его прибытия, которое также позволяет рассчитать маршрут до туристических объектов или самостоятельно его построить.

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Данные на информационный стенд поступают из центра навигации и управления дорожным движением с помощью системы «Умный транспорт».

Корпус информационных киосков выполнен из прочного алюминиевого сплава, а сенсорное стекло многослойное — антивандальное. Такие табло — это еще один шаг к улучшению транспортного обслуживания населения.

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