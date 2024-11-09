В Туле появился еще один информационный киоск

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С помощью табло туляки и гости города могут самостоятельно построить маршрут общественного транспорта, в том числе до любого туристического объекта областной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее в Туле были установлены и запущены информационные киоски возле Музея оружия, Автовокзала и станции «Восточной». Эти места выбраны исходя из высокого пешеходного трафика.

Напомним, информационные табло приобрели в рамках туристического кода национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Управление по транспорту и дорожному хозяйству разработало программное обеспечение, позволяющее отслеживать движение городского общественного транспорта, время до его прибытия, которое также позволяет рассчитать маршрут до туристических объектов или самостоятельно его построить.

Данные на информационный стенд поступают из центра навигации и управления дорожным движением с помощью системы «Умный транспорт».

Корпус информационных киосков выполнен из прочного алюминиевого сплава, а сенсорное стекло многослойное — антивандальное. Такие табло — это еще один шаг к улучшению транспортного обслуживания населения.