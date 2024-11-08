В Туле возбудили уголовное дело из-за фиктивной диспансеризации в поликлинике

Фото из архива Myslo.

В Туле два местных жителя обнаружили на Едином портале государственных услуг информацию о том, что они прошли диспансеризацию в ГУЗ «Городская больница № 11», хотя фактически её не проходили.

После проверки выяснилось, что в марте 2023 года сотрудники, ответственные за проведение диспансеризации, внесли заведомо ложные сведения в медицинскую документацию. Данные направили в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, из которого необоснованно получены стимулирующие выплаты.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.