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В Центральном парке открылась научная детская площадка

В Центральном парке открылась научная детская площадка

Также в парке прошла акция по массовому сбору макулатуры.

4 ноября в Центральном парке города Тулы в рамках празднования Дня народного единства прошло открытие детской научной площадки. Зампред правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что новая площадка позволит ребятам получать новые знания в игровой форме. 

— Обустройство таких площадок ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Площадка установлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в соответствии со стандартами безопасности, разработанными для детских игровых пространств, — сказала Наталья Аникина.

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Играя на научной площадке, ребята смогут получить знания в различных областях — от физики до истории искусств. Площадка включает несколько элементов, расположенных на травмобезопасном покрытии. В разработке содержания каждого элемента участвовали эксперты МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Также в парке прошла акция по массовому сбору макулатуры «Формируй осознанное потребление» в рамках экологического проекта «Бумажный Бум». Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Экология». Для участников были организованы увлекательные экологические конкурсы, мастер-классы, беспроигрышная лотерея. В рамках акции было собрано более 600 кг макулатуры, которая отправится на вторичную переработку. 

— Данное мероприятие направлено на формирование экологического мировоззрения и воспитание бережного отношения к природе у подрастающего поколения. В современном мире экопросвещение становится одним из ключевых факторов решения экологических проблем, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Кирилл Сорокин.

Экоакцию «Формируй осознанное потребление» организовало министерство природных ресурсов и экологии Тульской области при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, ГУ ТО «Тульские парки», ГУ ТО «Тульский экзотариум».

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