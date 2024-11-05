«Академия Михайлова» разгромила «Хорс-Карелию» на домашнем льду

Фото АКМ.

Счёт встречи открыли туляки только на 15-й минуте первого периода. Илья Ефимов получил передачу от Германа Шуленина и распечатал ворота противника.

До перерыва оставалась одна секунда, когда Герман Шуленин увеличил преимущество — 2:0.

Вторая двадцатиминутка была яркой. Сначала Шуленин оформил дубль, а затем Ефимов отличился во второй раз. «Вишенкой на торте» стала шайба от Данилы Булатова, которая залетела в ворота кондопожан за секунду до перерыва.

Хотим отметить, что Шуленин заходил на хет-трик, но гостей спасла штанга.

Хоккеисты из Кондопоги смогли «размочить» счёт, на 42-й минуте встречи шайба все же побывала в воротах Ильи Канарского.

Несмотря на обидный гол, подопечные Ирека Галявиева до конца матча отличились дважды — хет-трик от Ильи Ефимова и дебютная шайба Александра Котова.

Тренерский штаб туляков на 51-й минуте игры сменил вратаря и вместо Ильи Канарского на лёд вышел Николай Скрябин. У голкипера было много работы, когда гости в конце встречи штурмовали наши ворота, но счёт остался прежним — 7:1 — победа «Академии Михайлова».

Следующий матч пройдёт на выезде 7 ноября. Сыграем с «Хорс-Карелией» в 19.00.

Статистика матча

Броски: 85-58; броски в створ: 49-34; голы: 7-1; вбрасывания: 32-23; блокированные броски: 14-16; силовые приемы: 8-11; отборы: 13-12; потери: 0-0; перехваты: 15-19; время в атаке: -; штраф: 2-4.

Голы матча:

1:0 — 14:48 — Илья Ефимов (Герман Шуленин, Марат Сабитов)

2:0 (бол.) — 19:59 — Герман Шуленин (Максим Рябышев, Кирилл Колыхалов)

3:0 — 36:40 — Герман Шуленин (Данила Булатов, Матвей Брынцев)

4:0 — 37:11 — Илья Ефимов (Михаил Лисенков, Кирилл Колыхалов)

5:0 — 39:59 — Данила Булатов (Михаил Лисенков, Семён Фёдоров)

5:1 — 41:30 — Руслан Каграманов (Денис Петрушенко, Валерий Савин)

6:1 — 43:30 — Илья Ефимов (Михаил Лисенков, Кирилл Колыхалов)

7:1 — 48:47 — Александр Котов (Данила Бантюков, Максим Рябышев)