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В МСЦ «Тула-Арена» проходят соревнования по джиу-джитсу. 
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В МСЦ «Тула-Арена» проходят соревнования по джиу-джитсу. 

Медали оспаривают представители столицы, а также Тульской, Рязанской, Московской областей.

В субботу, 2 ноября, в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» стартовали открытый чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу. 

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что «Тула-Арена» стала настоящим центром развития единоборств в регионе. Уделяется большое внимание развитию профессионального и массового спорта, созданию комфортных условий для занятий физкультурой.

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«Сегодня «Тула-Арена» принимает масштабные соревнования, которые объединили порядка 300 спортсменов. Желаю всем участникам удачных выступлений и работы на результат. Порадуйте своих наставников завоеванными наградами!» - отметил Михаил Трунов.

В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте от 12 лет до 21 года из Москвы, Московской, Рязанской и Тульской областей. Им предстоит выявить сильнейших в категории «бои», «борьба лежа», «ката-парные». Лучшие из лучших получат медали, дипломы и сладкие призы. Кроме того, будет определен победитель в командном зачете.

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