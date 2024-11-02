Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Соколу»

Фото Алексея Пирязева

Левашов, Семенчук, Волков, Бердников, Цараев, Кайнов, Гелоян, Шевченко, Липовой, Попов, Турищев. После довольно бодрого старта туляки на 13-й минуте пропустили мяч в свои ворота – 1:0. После этого в команде произошла замена – на скамейку ушли Попов и Семенчук, а вышли Жилкин и Печенкин.

Во второй половине первого тайма «арсенальцы» создали нескольких ярких голевых моментов у ворот хозяев, но на счёт они, увы, не повлияли. В перерыве вместо Шевченко вышел Раздорских. Несмотря на агрессивную атаку туляков, голкипер «Сокола» надежно защищал свои ворота.

На 74-й минуте прошли заключительные замены в игровом составе «Арсенала» – вместо Цараева и Липового вышли Ботака и Малик. Арбитр добавил к основному времени встречи пять минут. Итог – 1:0 в пользу хозяев.