Октябрь в Туле стал самым теплым за последние четыре года

Фото Алексея Пирязева.

Октябрь в Туле получился самым теплым за последние четыре года. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра. Среднемесячная температура составила +8,1 градуса. До этого теплее всего было в 2020 году — +9,8.

Осадков за месяц выпало 78 мм или 139% от месячной нормы. Для сравнения: в прошлом году в октябре было 113 мм.

Самыми дождливыми днями выдались 6 октября — 16,9 мм (30% от месячной нормы) и 14 октября — 17,2 мм (31% от месячной нормы).

Продолжительность солнечного сияния в октябре составила 116 часов при

норме 95 часов.

Температурные рекорды месяца: