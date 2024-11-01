Хоккеисты «Академии Михайлова-Юниор» начали ноябрь с победы

Фото пресс-службы МХК "Академия Михайлова-Юниор".

1 ноября «Академия Михайлова-Юниор» приняла на своем льду «СКА-Юниор». С первых минут туляки бросились в атаку и не давали сопернику создавать моменты у своих ворот. Спустя некоторое время Петр Скобелев увидел забегание Даниилы Теренина и сделал точную передачу на игрока, а нападающий разобрался с оборой соперника и открыл счет — 1:0.

«Михайловцы» играли в большинстве, и Лев Аристов забросил шайбу от перекладины — 2:0. За несколько минут до сирены красно-синие играли в формате 3 на 5, и соперник сократил отставание в счете — 2:1.

Второй период «Академия Михайлова-Юниор» начала в меньшинстве, но подопечные Юрия Наваренко не дали сопернику сравнять. Хозяева продолжили навязывать свой хоккей и забросили две шайбы. Отличились Дамир Невретдинов и Аким Селиверстов — 4:2.

На третью двадцатиминутку соперник вышел с другим настроем. Гости смогли отыграть две шайбы и перевести игру в овертайм, где сильнее оказалась «Академия Михайлова-Юниор». В ворота «СКА-Юниор» был назначен буллит, и Дамир Невретдинов принес победу своей команде.

Победа «Академии Михайлова-Юниор» — 5:4.

Статистика матча:

Броски: 62-69; броски в створ: 33-37; голы: 5-4; вбрасывания: 26-36; блокированные броски: 14-15; силовые приемы: 16-15; отборы: 6-10; штраф: 10-8.

Голы: