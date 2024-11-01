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Хоккеисты «Академии Михайлова-Юниор» начали ноябрь с победы
Фото пресс-службы МХК "Академия Михайлова-Юниор".

Хоккеисты «Академии Михайлова-Юниор» начали ноябрь с победы

Тульская команда победила соперника со счетом 5:4.

1 ноября «Академия Михайлова-Юниор» приняла на своем льду «СКА-Юниор». С первых минут туляки бросились в атаку и не давали сопернику создавать моменты у своих ворот. Спустя некоторое время Петр Скобелев увидел забегание Даниилы Теренина и сделал точную передачу на игрока, а нападающий разобрался с оборой соперника и открыл счет — 1:0.

«Михайловцы» играли в большинстве, и Лев Аристов забросил шайбу от перекладины — 2:0. За несколько минут до сирены красно-синие играли в формате 3 на 5, и соперник сократил отставание в счете — 2:1.

Второй период «Академия Михайлова-Юниор» начала в меньшинстве, но подопечные Юрия Наваренко не дали сопернику сравнять. Хозяева продолжили навязывать свой хоккей и забросили две шайбы. Отличились Дамир Невретдинов и Аким Селиверстов — 4:2. 

На третью двадцатиминутку соперник вышел с другим настроем. Гости смогли отыграть две шайбы и перевести игру в овертайм, где сильнее оказалась «Академия Михайлова-Юниор». В ворота «СКА-Юниор» был назначен буллит, и Дамир Невретдинов принес победу своей команде.

Победа «Академии Михайлова-Юниор» — 5:4.

 

Статистика матча:

Броски: 62-69; броски в створ: 33-37; голы: 5-4; вбрасывания: 26-36; блокированные броски: 14-15; силовые приемы: 16-15; отборы: 6-10; штраф: 10-8.

Голы:

  • 1:0 — 02:31 — Даниил Теренин (Петр Скобелев).
  • 2:0 (бол) — 15:07 — Лев Аристов (Борис Борин, Дамир Невретдинов).
  • 2:1 (бол) — 18:01 — Марк Сливченко.
  • 3:1 — 27:58 — Дамир невретдинов (Борис Борин, Даниил Теренин).
  • 3:2 — 32:29 — Артем Валуев.
  • 4:2 — 35:12 — Аким Селиверстов (Никита Вахрушев).
  • 4:3 — 47:02 — Марк Сливченко (Михаил Цаарегородцев, Даниил Анацкий).
  • 4:4 (бол) — 59:11 — Владислав Парай.
  • 5:4 (буллит) — 61:26 — Дамир Невретдинов.

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