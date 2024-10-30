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Туляков приглашают поучаствовать в «Большом этнографическом диктанте»
Фото Алексея Пирязева.

Туляков приглашают поучаствовать в «Большом этнографическом диктанте»

В 2024 году Международная просветительская акция состоится в девятый раз.

Жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации. 

Организатором «Большого этнографического диктанта» выступает Федеральное агентство по делам национальностей, а в нашем регионе — правительство Тульской области.

Диктант пройдет в смешанном формате: очно на базе открытых и закрытых площадок; в онлайн-формате на официальном сайте диктанта (с 1 по 8 ноября).

Задания для участников состоят из 30 вопросов:

  • 20 вопросов — общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;
  • 10 вопросов — региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Общая сумма баллов за диктант — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.

Более подробную информацию о Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте диктанта и в официальной группе ВКонтакте.

Как сообщает администрация Тулы, региональный координатор площадки —Екатерина Волкова. Задать ей вопросы можно по тел.: 8(4872)22-51-04 (доб. 26-18) или по почтуе [email protected]

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сегодня, в 16:25 0
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