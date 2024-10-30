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Повар из Тулы поборется за 10 млн рублей на необитаемом острове в Таиланде
Фото пресс-службы телеканала СТС.

Повар из Тулы поборется за 10 млн рублей на необитаемом острове в Таиланде

Нашему земляку предстоит целый месяц выживать в необычных условиях, а также проходить испытания для получения ресурсов.

Повар из Тулы Павел Соловьёв принял участие в приключенческой телеигре «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Шоу выйдет на канале СТС, ведущий — Дмитрий Масленников. В борьбу за 10 миллионов рублей вступят 80 охотников за сокровищами.

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По правилам игры, участники приплывают на необитаемый остров в Таиланде. Все герои делятся на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит не просто целый месяц выживать в необычных условиях, но и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет игру. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать сокровища.

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Павлу Соловьёву 27 лет, он работает су-шефом в одном из ресторанов Москвы. Ранее он участвовал в телепроектах «Адская кухня» и «Битва пикников». Признаётся, что в случае победы приз отдаст маме, которая всегда его поддерживала. 

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— Я всегда был ярым фанатом шоу о выживании. Сидя перед телевизором, мечтал погрузиться в эту историю и превратиться в участника, оказаться на месте того, за кого болеют зрители. Очень хочу дойти до конца и получить максимум от проекта, — цитирует туляка пресс-служба телеканала СТС.

Первый выпуск выйдет в эфир 3 ноября.

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