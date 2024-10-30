Большинство туляков выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

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Большинство туляков предпочтут получить денежную премию вместо того, чтобы участвовать в новогоднем корпоративе. Лишь каждый пятый выберет праздник, рассказали аналитики SuperJob.



Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, премию предпочтут также более 80%.



О какой же сумме речь? В среднем — 60 тысяч рублей. 21% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей. 20% — от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч рублей. Каждому пятому — от 50 до 100 тысяч рублей, каждому восьмому — от 100 до 200 тысяч рублей. 6% мечтают о сумме свыше 200 тысяч. 3% устроила бы любая премия.