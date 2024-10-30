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Большинство туляков выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива
Фото: ru.freepik.com.

Большинство туляков выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива

Любителей коллективных мероприятий больше среди опрошенных в возрасте до 35 лет.

Большинство туляков предпочтут получить денежную премию вместо того, чтобы участвовать в новогоднем корпоративе. Лишь каждый пятый выберет праздник, рассказали аналитики SuperJob. 

Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, премию предпочтут также более 80%.

О какой же сумме речь? В среднем — 60 тысяч рублей. 21% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей. 20% — от 10 до 30 тысяч рублей. Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч рублей. Каждому пятому — от 50 до 100 тысяч рублей, каждому восьмому — от 100 до 200 тысяч рублей. 6% мечтают о сумме свыше 200 тысяч. 3% устроила бы любая премия.

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Автор:
сегодня, в 11:19 0
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