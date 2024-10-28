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Какие дома Тулы останутся без света 29 октября

Какие дома Тулы останутся без света 29 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
  • ул. Заварная, 54-78 (чётн.), 57-69 (нечётн.), 47, 49, 51, 67-а, 82, 82-а,
  • ул. Литейная, 9-а, 13, 13/1, 15, 15-а, 17, 19, 19-а, 19-б, 21-б,
  • пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
  • ул. Штыковая, 61-71 (нечётн.), 74-82 (чётн.), 52, 55, 66, 68, 88,
  • ул. Железнодорожная, 1-17,
  • ул. Речная, 1-12, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.), 2-а,
  • ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б, 101-г, 101-д,
  • ул. Октябрьская, 79, 79/1, 79/2, 77, 81, 83, 81-а,
  • ул. Галкина, 32, 34,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33,
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 9-й Полюсный пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 2-а-д, 1-8,
  • 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 8, 3-7 (нечётн.),
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 1-28,
  • 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
  • пос. Скуратово: пос. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15, 9-а, 9-б, 10-а, 11-а, 14-б, 28-а,
  • пос. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 2, 5-а,
  • пр-д Шахтёрский, 4, 7,
  • ул. Автомобилистов, 10, 11, 12, 18, 20, 23,
  • пос. Победы: ул. Комсомольская, 7.

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