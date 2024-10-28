Какие дома Тулы останутся без света 29 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
- ул. Заварная, 54-78 (чётн.), 57-69 (нечётн.), 47, 49, 51, 67-а, 82, 82-а,
- ул. Литейная, 9-а, 13, 13/1, 15, 15-а, 17, 19, 19-а, 19-б, 21-б,
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
- ул. Штыковая, 61-71 (нечётн.), 74-82 (чётн.), 52, 55, 66, 68, 88,
- ул. Железнодорожная, 1-17,
- ул. Речная, 1-12, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.), 2-а,
- ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б, 101-г, 101-д,
- ул. Октябрьская, 79, 79/1, 79/2, 77, 81, 83, 81-а,
- ул. Галкина, 32, 34,
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33,
- 6-й Полюсный пр-д, 11,
- 9-й Полюсный пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 2-а-д, 1-8,
- 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),
- 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 8, 3-7 (нечётн.),
- 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 1-28,
- 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
- пос. Скуратово: пос. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15, 9-а, 9-б, 10-а, 11-а, 14-б, 28-а,
- пос. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 2, 5-а,
- пр-д Шахтёрский, 4, 7,
- ул. Автомобилистов, 10, 11, 12, 18, 20, 23,
- пос. Победы: ул. Комсомольская, 7.