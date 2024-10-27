Где поставить машину? В Центральном переулке для строительства паркинга «откусили» кусок проезжей части

«Центральный переулок, в июле началось строительство парковки. И рабочие постепенно отжимают и близлежащие парковочные места, создавая транспортный коллапс. Терпеть уже нет сил! Сегодня, приехав на работу, я обнаружил, что они ещё 10 метров земли огородили», — гневный пост туляка набирает комментарии в telegram.

Ранее Myslo сообщал, что в Центральном переулке на месте большой парковки появится многоуровневый надземный паркинг. Согласно паспорту объекта, заказчиком и застройщиком выступает ООО «Триада». Работы начались в июне 2024 года, а завершение строительства запланировано на июль 2025-го.