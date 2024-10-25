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В Ефремове администрация самовольно поручила местному МУПу управлять делами на кладбищах
Фото из архива Myslo.

В Ефремове администрация самовольно поручила местному МУПу управлять делами на кладбищах

Чиновников предупредили о нарушении антимонопольного законодательства.

В тульское УФАС России поступила жалоба на нарушение администрацией Ефремова антимонопольного законодательства.

Выяснилось, что МУП «ГКЕ» наделили полномочиями, в соответствии с которыми предприятие выполняет функции органа местного самоуправления по ведению дел на общественных кладбищах. Пока администрация получила предупреждение. 

— В случае неисполнения требований антимонопольного органа в отношении администрации МО город Ефремов будет возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции, — сообщили в региональном УФАС. 

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Автор:
сегодня, в 11:01 0
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