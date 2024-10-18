Как работает программа больших и маленьких дел «Наш город» в Туле

Фото автора, Дмитрия Дзюбина и пресс-службы Тульской городской Думы.

С помощью депутатов Тульской городской Думы, администрации города Тулы и программы «Наш город» жители быстро и эффективно решают проблемы, которые мешают им жить комфортно.

Так, жители дома № 20 на ул. Фрунзе в Советском округе Тулы несколько лет страдали из-за того, что осенью, весной, да и летом в дождливую погоду их двор очень сильно затапливало.

Ольга Дозорова, старшая по подъезду:

— Заливало всю придомовую территорию, начиная от входа в подъезд. Выйти на улицу было очень проблематично. Обратилась к городским депутатам, прислала фотографии. Реакция последовала моментально. Из того, что было возможно, сделали по максимуму. Уже прошло несколько сильных дождей, а мы совершенно спокойно можем идти по двору — воды нет!

— Было принято решение полностью заменить асфальтовое покрытие во дворе. И в рамках проекта «Наш город» мы это и сделали, — говорит Анастасия Дементьева, первый заместитель председателя Тульской городской Думы. — Полностью сняли старый асфальт, установили бортовой камень, уложили новый асфальт на всей придомовой территории и подходах к подъездам. Проблема решена, и мы радуемся вместе с жителями.

Анастасия Дементьева подчеркнула, что «Наш город» эффективен на сто процентов. А самое главное условие успеха любого проекта — активные жители.

Выполнить асфальтирование по проекту «Наш город» планируют и во дворе дома № 115 по ул. Льва Толстого.

Ольга Дубинина, старшая по дому:

— У нас закончен ремонт фасада, труб систем отопления, систем водоснабжения и водоотведения. Сейчас мы вступаем в программу «Наш город», ждет дальнейшего благоустройства двора.

Елена Шмелева, депутат Тульской городской Думы:

— На данный момент во дворе дома на улице Льва Толстого, 115 требуется ремонт дорожного покрытия. Совместно с депутатами по программе «Наш город» мы планируем сделать это в 2025 году.

Во дворе дома № 5, корп. 2 по ул. К. Цеткин по проекту «Наш город» в 2025 году планируется установить лавочки и игровой комплекс с горкой на резиновом покрытии.

Любовь Хромова, председатель совета дома:

— Сейчас на нашей детской площадке уютно, ее окружают деревья, городской шум далеко. Когда мамы и папы ведут детей из детского садика, то многие заходят сюда. Дети играют, прыгают, смеются. И родители радуются, глядя на своих детей. И поэтому хотелось бы эту площадку сделать еще более красивой, удобной и разнообразной.

По словам депутата Александра Картышова, те элементы детского оборудования, которые здесь поставят в 2025 году, добавят популярности детской площадке. Сметы уже готовы, осталось дождаться весны, хорошей погода, и тогда планы будут воплощены в жизнь.

Полны планов и надежд на предстоящий год и жильцы дома № 10 на улице Староникитской.

Тулячка Галина Киш рассказала Myslo, о чем мечтает она и ее соседи:

— Проблем в нашем доме много. Необходимо заменить трубы в подвале, отремонтировать подъезд, заменить старые окна на пластиковые, отремонтировать асфальтовое покрытие придомовой территории ну и, конечно, устроить детскую площадку. Главное, с чего-то начать!

С чего именно начнут воплощать в жизнь пожелания туляков, рассказала депутат Тульской городской Думы Елена Симонова.

— В 2025 году по программе «Наш город» мы заменим окна в подъездах. Надеемся на благополучную реализацию нашего проекта и благдарим жителей за инициативность. Мы знаем и о других проблемах, которые есть в этом доме, и в дальнейшем при составлении бюджета будем иметь их в виду.

А вот во дворе домов № 13 и 13-а по улице Новомосковской по проекту «Наш город» уже установили спортивную площадку. В 2025 году есть план добавить сюда еще несколько спортивных тренажеров.

Местные жители Николай Калинов и Владимир Семенов:

— Живем здесь уже давно и всегда мечтали, чтобы у нас во дворе была хорошая детская и спортивная площадка. У нас дети, и было бы здорово, чтобы они гуляли и играли на современной площадке. Здесь был бурьян, а благодаря депутату Дарье Герасимовой на таком неухоженном месте появилась яркая, красивая площадка, где не только играют дети, но и взрослые могут позаниматься спортом на свежем воздухе. Позанимаемся — и потом весь день бодрые и на позитиве!

Заместитель председателя Тульской городской Думы Дарья Герасимова об этой площадке говорит так: «Это мое детище!»

— Мы с жителями придумали этот современный интересный проект, который появился на месте бурьяна. Было приятно, что запрос от жильцов поступил именно на спортивную площадку. Когда на этот объект зашли подрядчики, я каждый вечер приезжала сюда и контролировала, как идет работа. В следующем году в рамках проекта «Наш город» мы продолжим обустраивать эту площадку новыми спортивными элементами.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов также доволен результатами, которые показывает программа «Наш город»:

— Принятая депутатами программа «Наш город» показала себя исключительно с положительной стороны. В поселке Менделеевский на улице Ленина по этой программе был отремонтирован подъезд, старые окна заменили на новые, пластиковые. В конструктивном диалоге с жителями, старшими по домам принимаются ключевые решения и реализуется эта программа.