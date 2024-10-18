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Черметовский мост через Упу больше не выдерживает нагрузок
Фото Юлии Королевой.

Черметовский мост через Упу больше не выдерживает нагрузок

На нем ограничили скорость и нагрузку на ось в 14 тонн: соответствующие знаки уже стоят.

На мосту через Упу по ул. Доктра Гумилевской в Криволучье появились дорожные знаки, ограничивающие скорость до 20 км/ч и нагрузку на ось в 14 тонн. 

В последний раз мост ремонтировали капитально в 2016–2017 годах, когда его износ составил 80%. На работы было выделено 33,5 млн руб. 

Myslo запросил о состоянии моста администрацию города Тулы. И вот какой ответ мы получили из управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города:

— По результатам технического обследования Черметовского моста через реку Упу по улице Доктора Гумилевской, эксплуатация сооружения возможна под нагрузку, не превышающую 14 т (общая) в неконтролируемом потоке. В связи с чем была выполнена установка дорожных знаков 3.12 «7т», 3.11 «14т», 3.24 «40», 3.24 «20».

Работы по реконструкции предполагают разработку проектной документации, а также значительный объем денежных ассигнований. 

Вопрос разработки проектной документации на реконструкцию Черметовского моста с последующим выполнением строительно-монтажных работ будет учтен при перспективном планировании на 2027–2029 годы. 

Для поддержания эксплуатационных характеристик на объекте регулярно проводятся работы по содержанию. Они включают осмотр мостового сооружения, составление дефектной ведомости, обозначение объемов материалов, проведение ремонтных работ, не требующих разработки проектно-сметной документации и привлечения специализированных организаций. Бригады работают на постоянной основе, без выходных.

из истории вопроса

Черметовский мост был построен в 1972 году по старой технологии (он металлический с клёпками).

Мост ни разу капитально не ремонтировался до 2016 года. Сначала он принадлежал предприятию «Тулачермет», потом металлурги отдали его городу, но муниципалитет не принял подарка. На баланс города мост попал только в 2013 году по решению суда.

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Фотограф:
сегодня, в 16:33 −4
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