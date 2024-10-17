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Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки
Фото Сергея Старикова

Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

Причина – перепады температур, туман и порывистый ветер.

С вечера 17 октября до вечера 18 октября на территории региона ожидается ухудшение погоды: из-за колебания температуры на дорогах будет скользко, местами возможен туман и порывистый ветер (до 9 метров в секунду).

При образовании наледи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть особенно бдительными на дороге: элементарная невнимательность и пренебрежение правилами безопасности в таких условиях становятся главными причинами ДТП.

Водителям следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также отказаться при резких маневров. Будьте предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помните: ухудшение обзора и видимости во время непогоды могут привести к аварии.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Переходить проезжую часть нужно исключительно по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь тулякам. Звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • телефон для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
  • телефон горячей линии «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.

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