Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

Фото Сергея Старикова

С вечера 17 октября до вечера 18 октября на территории региона ожидается ухудшение погоды: из-за колебания температуры на дорогах будет скользко, местами возможен туман и порывистый ветер (до 9 метров в секунду).

При образовании наледи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть особенно бдительными на дороге: элементарная невнимательность и пренебрежение правилами безопасности в таких условиях становятся главными причинами ДТП.

Водителям следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также отказаться при резких маневров. Будьте предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помните: ухудшение обзора и видимости во время непогоды могут привести к аварии.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Переходить проезжую часть нужно исключительно по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь тулякам. Звоните по телефонам: