Госавтоинспекция предупреждает туляков об осложнении дорожной обстановки

С вечера 17 октября до вечера 18 октября на территории региона ожидается ухудшение погоды: из-за колебания температуры на дорогах будет скользко, местами возможен туман и порывистый ветер (до 9 метров в секунду).
При образовании наледи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть особенно бдительными на дороге: элементарная невнимательность и пренебрежение правилами безопасности в таких условиях становятся главными причинами ДТП.
Водителям следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, а также отказаться при резких маневров. Будьте предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помните: ухудшение обзора и видимости во время непогоды могут привести к аварии.
Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Переходить проезжую часть нужно исключительно по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь тулякам. Звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- телефон для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
- телефон горячей линии «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.