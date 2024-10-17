Ночью в Тульской области ожидаются заморозки до -4 градусов

Фото Алексея Пирязева.

Также в регионе возможен туман.

В ночь на 18 октября местами в Тульской области температура воздуха опустится до -4 градусов. Об этом предупреждает региональное МЧС. Днем же воздух прогреется до +4…+9 °С.

Кроме того, также ночью и утром ожидается туман.