В Тульской области отдали под застройку 62 гектара земли

Проект «Земля для стройки» позволил вовлечь в оборот под жилищное строительство 164 земельных участка общей площадью 62 га. Большинство из них находятся непосредственно в оружейной столице и поселениях Большой Тулы — 56 и 50 соответственно. На втором месте поселок Заокский — 30 участков, затем идут Богородицкий, Веневский, Воловский, Новомосковский, Плавский и Суворовский районы.

— Проект «Земля для стройки» позволяет оперативно в режиме онлайн получить информацию об имеющихся свободных земельных участках. Сервис позволяет инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность, увеличивать объемы строительства и инвестиций, — сказала директор тульского Филиала ППК «Роскадастр» Светлана Васюнина.

Проект «Земля для стройки» включен в государственную программу «Национальная система пространственных данных». Эта программа входит в состав инициатив социально-экономического развития до 2030 года в направлении «Строительство». Его цель — обновление инфраструктуры и создание комфортной среды для граждан.