Погода в Туле 16 октября: до +10 и небольшой дождь

Фото Артёма Жильцова

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет пониженным.

В среду в регионе ожидается облачность и небольшой дождь (до 1 мм за сутки), ветер северо-западный, до 10 метров в секунду.

Температура по области ночью — от +1 до +6 градусов, днём — от +5 до +10. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.