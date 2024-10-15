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Погода в Туле 16 октября: до +10 и небольшой дождь
Фото Артёма Жильцова

Погода в Туле 16 октября: до +10 и небольшой дождь

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление будет пониженным.

В среду в регионе ожидается облачность и небольшой дождь (до 1 мм за сутки), ветер северо-западный, до 10 метров в секунду.

Температура по области ночью — от +1 до +6 градусов, днём — от +5 до +10. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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