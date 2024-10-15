В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.
Ночью в небе над Тульской областью был уничтожен украинский БПЛА
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России.
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