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Ночью в небе над Тульской областью был уничтожен украинский БПЛА

Ночью в небе над Тульской областью был уничтожен украинский БПЛА

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.

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