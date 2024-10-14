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Полицейские просят туляков рассказать, где «торгуют смертью»
Фото: 35.мвд.рф

Полицейские просят туляков рассказать, где «торгуют смертью»

Речь идет о традиционной Общероссийской акции, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков.

Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоится в Тульской области с 14 по 25 октября.
 
Акция проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, активизация деятельности по приему оперативной информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, обращений и предложений от граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
 
УМВД России по Тульской области для организации данной работы обеспечена работа круглосуточного телефонного номера — 32-22-49.

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