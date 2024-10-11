В Заокском районе прокуратура помогла снести забор у реки Выпрейки

Прокуратура Заокского района проверила информацию из соцсетей о незаконно установленном заборе на берегу реки Выпрейки.
В ходе проверки выяснилось, что компания «Инвест-сервис Плюс» возвела забор вдоль береговой полосы реки, закрыв гражданам доступ к водному объекту.
Генеральному директору коммерческой организации прокурор внес представление. Ограждение было демонтировано, доступ к реке восстановлен.
— Также по постановлению прокурора ответственное должностное лицо организации привлечено к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.