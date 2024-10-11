  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Заокском районе прокуратура помогла снести забор у реки Выпрейки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Заокском районе прокуратура помогла снести забор у реки Выпрейки
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Заокском районе прокуратура помогла снести забор у реки Выпрейки

Директор компании, специалисты которой установили ограждение, получил представление.

Прокуратура Заокского района проверила информацию из соцсетей о незаконно установленном заборе на берегу реки Выпрейки.

В ходе проверки выяснилось, что компания «Инвест-сервис Плюс» возвела забор вдоль береговой полосы реки, закрыв гражданам доступ к водному объекту.

Генеральному директору коммерческой организации прокурор внес представление. Ограждение было демонтировано, доступ к реке восстановлен.

— Также по постановлению прокурора ответственное должностное лицо организации привлечено к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 16:30 0
Другие статьи по темам
Место
Заокский район
Прочее
прокуратуразаборрека Выпрейка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Рейд ГИБДД: в Туле гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей
Рейд ГИБДД: в Туле гаишники будут ловить пешеходов-нарушителей
С 1 января в Тульской области размер минимальной зарплаты для бюджетников вырастет до 22 400 руб.
С 1 января в Тульской области размер минимальной зарплаты для бюджетников вырастет до 22 400 руб.
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.