Полярное сияние в небе над Тулой: фоторепортаж

В ночь на 11 октября туляки наблюдали северное сияние. Оно появилось благодаря сильной магнитной буре.

Фотограф Алексей Горохов снял сияние из центра Тулы.

— В ночь с 10 на 11 октября была очень сильная магнитная буря. Полярные сияния можно было снимать по всей стране. У нас в Туле съемку осложняла облачность и дымка, но кое-что снять все-таки удалось.

А вот за городом оно было еще ярче!



Фото «Тула.Жесть», Богородицкий район.

Обычно северное сияние появляется, когда с поверхности Солнца выбрасываются заряженные частицы. Они сталкиваются с магнитным полем Земли в верхних слоях атмосферы планеты, порождая яркие световые эффекты. Сияние названо северным, потому что ранее его наблюдали только жители северного полушария. Теперь же из-за того, что вспышки на Солнце стали мощнее, сияние стало доступно и жителям южных широт.