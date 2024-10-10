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В Суворове задержали 17-летнюю мошенницу из Узбекистана
Фото Артёма Жильцова.

В Суворове задержали 17-летнюю мошенницу из Узбекистана

Девушка обманом получила от местной жительницы больше миллиона рублей.

Следователем Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным пресс-службы ведомства, недавно местной жительнице позвонили неизвестные и рассказали, что аферисты якобы пытаются списать деньги с её банковской карты.

Чтобы сохранить сбережения, нужно было снять всю наличность и передать курьеру для перевода на «безопасный счёт». За деньгами пришла 17-летняя гражданка Узбекистана — доверчивая жертва отдала ей больше миллиона рублей. Деньги мошенница перевела своим сообщникам.

Девушка задержана, ей предъявлено обвинение в мошенничестве. По ходатайству следователя суд заключил фигурантку под стражу. Личности остальных участников преступной схемы предстоит установить оперативникам. Ведётся следствие, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.

СУ СК России по Тульской области напоминает тулякам о необходимости проявлять бдительность и внимательность при общении с незнакомыми людьми! Ни в коем случае не сообщайте им свои персональные данные, номера банковских карт и счетов, пин-коды, не переводите деньги на указанные ими счета.

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Место
Тульская областьСуворовский район
 

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