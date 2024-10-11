За сутки тульские пожарные потушили пять техногенных пожаров

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

За сутки в Тульской области пожарные потушили пять техногенных пожаров. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Ново-Скуратово горела баня. К тушению пожара привлекали 10 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России. В потолочном перекрытии образовался прогар на площади 4 кв. м.

На улице Центральной в деревне Батьково Одоевского района горела баня. На месте происшествия работали 7 огнеборцев и 2 единицы техники МЧС России. В результате пожара образовался прогар в кровле на площади 10 кв. м.

В 8-м проезде Мясново в Туле горел жилой дом. В результате пожара выгорела комната, дом закоптился по всей площади. От МЧС России работало 11 огнеборцев и 3 единицы техники.

На улице Шевченко в Новомосковске горел автомобиль. Пострадавших нет, но транспортное средство выгорело полностью. От МЧС России работало 8 огнеборцев и 2 единицы техники.

В деревне Большое Минино Тепло-Огаревского района горел жилой дом на двух хозяев. Пострадавших нет. От МЧС России работало 6 огнеборцев и 2 единицы техники. В первой половине дома сгорела пристройка и обрушилась кровля, дом закоптился по всей площади; во второй половине дома сгорела и обрушилась кровля на площади 20 кв. м.

