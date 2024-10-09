За неделю росгвардейцы изъяли у туляков 14 единиц оружия

Фото Росгвардии по Тульской области.

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии провели 120 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

Всего зафиксировано 8 административных правонарушений, по различным причинам специалисты изъяли 14 единиц оружия, добровольно жители региона сдали 15 единиц гражданского оружия.

За неделю сотрудники Росгвардии приняли от граждан и юридических лиц 375 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов. Рассмотрено 338 материалов по оказанию услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.