Дмитрий Миляев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 октября под председательством помощника Президента РФ, секретаря Государственного совета РФ Алексея Дюмина и губернатора Самарской области, председателя комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева состоялось ее первое заседание в обновленном составе. В режиме ВКС в нем принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Открывая заседание, Алексей Дюмин поблагодарил всех участников комиссии «Промышленность», с которыми работал более пяти лет.

— За это время нам удалось сформировать и представить Президенту ряд предложений по развитию промышленности. Многие из них были поддержаны и реализованы, оказали значительное влияние на отрасль. В том числе — инструменты льготного финансирования: промышленная ипотека, совершенствование программ Фонда развития промышленности, Агентства технологического развития и другие. Часть поручений Главы государства по итогам Президиума Госсовета по направлению «Промышленность» уже реализована. По остальным — необходимо продолжить работу с федеральным центром, чтобы все они были выполнены, — сказал Алексей Дюмин.

Он отметил, что перед экономикой и промышленностью России сегодня стоит множество вызовов и угроз, которые будут только усиливаться. Поэтому комиссии Госсовета, включая «Промышленность», должны выработать с регионами наиболее эффективные инструменты развития, совместно с правительством включить их в нацпроекты и реализовать в субъектах.

— Президент существенно повысил статус комиссий Госсовета, включив их председателей в проектные комитеты по разработке нацпроектов. Это серьезный ресурс и большое доверие, которое мы должны оправдать, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Тульская область — один из самых высокоразвитых в промышленном отношении регионов ЦФО.

По итогам 2023 года регион занимает 2-е место в ЦФО и 7-е место в РФ по темпам роста промышленного производства с показателем 114,5%.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что по поручению Президента в стране идет большая работа по достижению технологического суверенитета, и она в том числе будет драйвером обновления промышленности Тульской области.

— Технологический суверенитет лежит в основе Стратегии развития промышленного комплекса Тульской области. Наша цель — запуск новых проектов в таких традиционно сильных для Тулы отраслях, как машиностроение, химия, металлургия, а также в относительно новой для нас сфере — автомобилестроении, — сказал Дмитрий Миляев.

За три года доля автомобильной промышленности в регионе выросла с 2% до 12%. По итогам 2024 года планируется выпустить более 130 тысяч автомобилей, что на 30% больше прошлогоднего показателя. Глава региона поддержал развитие механизма стимулирования инвестиций в производство продукции на территории России по принципу увязки объема мер господдержки автопроизводителей с уровнем локализации.

Также губернатор подчеркнул значимость развития российских средств производства и автоматизации. В мае 2024 года регион заключил соглашение с университетом «СТАНКИН» о развитии станкостроения.

Дмитрий Миляев отметил, что для дальнейшего развития российских производителей станков требуется системное решение на федеральном уровне ряда вопросов. В том числе — создания отечественных производств станкостроительных комплектующих, стимулирования локализации, поддержки спроса на отечественную станкостроительную продукцию, обеспечения узнаваемости российских брендов и т. д.