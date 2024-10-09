В Туле Роспотребнадзор изъял 35 шин без маркировки

Фото: ru.freepik.com.

Компания не предоставила документы, подтверждающие их соответствие требованиям.

В Туле специалисты Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в магазин «Мототехника» на Одоевском шоссе. Там продавали шины без маркировки.

На товаре отсутствовала информация об изготовителе товара, его местонахождении. Не было документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям. Кроме того, ООО Фирма «Экссер» не передавала обязательные достоверные сведения в ГИС МТ.

По факту выявленных нарушений арестовано и изъято из оборота 35 единиц продукции.

Должностное и юридическое лица привлекли к административной ответственности.

