  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле Роспотребнадзор изъял 35 шин без маркировки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле Роспотребнадзор изъял 35 шин без маркировки
Фото: ru.freepik.com.

В Туле Роспотребнадзор изъял 35 шин без маркировки

Компания не предоставила документы, подтверждающие их соответствие требованиям.

В Туле специалисты Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в магазин «Мототехника» на Одоевском шоссе. Там продавали шины без маркировки. 

На товаре отсутствовала информация об изготовителе товара, его местонахождении. Не было документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям. Кроме того, ООО Фирма «Экссер» не передавала обязательные достоверные сведения в ГИС МТ.

По факту выявленных нарушений арестовано и изъято из оборота 35 единиц продукции. 

Должностное и юридическое лица привлекли к административной ответственности.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 16:16 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
шиныУправление Роспотребнадзора по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю росгвардейцы изъяли у туляков 14 единиц оружия
За неделю росгвардейцы изъяли у туляков 14 единиц оружия
Ветераны предприятия «Оргсинтез» побывали в Богородицком дворце-музее
Ветераны предприятия «Оргсинтез» побывали в Богородицком дворце-музее
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.