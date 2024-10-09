Сайты тульских судов перестали работать из-за сбоя в ГАС «Правосудие»

Проблемы в работе сайтов российских судов продолжаются уже больше суток. Ответственность за сбои в работе взяли на себя хакеры BO Team. В пресс-службе тульского областного суда сообщили, что работы по восстановлению системы ведутся.
С 7 октября сбой случился в системе ГАС «Правосудие».
Временно недоступны:
- интернет-сайты федеральных судов (в доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (в домене msudrf.ru), Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, органов судейского сообщества;
- подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов» на сайтах судов и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
- работа почтовых сервисов ГАС «Правосудие».
- Не осуществляется рассылка уведомлений от ИС «Электронное правосудие».
До окончания работ заявления и запросы можно направить в суд на бумажном носителе.