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Сайты тульских судов перестали работать из-за сбоя в ГАС «Правосудие»
Фото: ru.freepik.com.

Сайты тульских судов перестали работать из-за сбоя в ГАС «Правосудие»

Неполадки обещают устранить в ближайшее время.

Проблемы в работе сайтов российских судов продолжаются уже больше суток. Ответственность за сбои в работе взяли на себя хакеры BO Team. В пресс-службе тульского областного суда сообщили, что работы по восстановлению системы ведутся. 

С 7 октября сбой случился в системе ГАС «Правосудие». 

Временно недоступны: 

  • интернет-сайты федеральных судов (в доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (в домене msudrf.ru), Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, органов судейского сообщества;
  • подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов» на сайтах судов и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
  • работа почтовых сервисов ГАС «Правосудие».
  • Не осуществляется рассылка уведомлений от ИС «Электронное правосудие».
     

До окончания работ заявления и запросы можно направить в суд на бумажном носителе. 

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Автор:
сегодня, в 12:11 +1
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