Сайты тульских судов перестали работать из-за сбоя в ГАС «Правосудие»

Фото: ru.freepik.com.

Проблемы в работе сайтов российских судов продолжаются уже больше суток. Ответственность за сбои в работе взяли на себя хакеры BO Team. В пресс-службе тульского областного суда сообщили, что работы по восстановлению системы ведутся.

С 7 октября сбой случился в системе ГАС «Правосудие».

Временно недоступны:

интернет-сайты федеральных судов (в доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (в домене msudrf.ru), Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, органов судейского сообщества;

подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов» на сайтах судов и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

работа почтовых сервисов ГАС «Правосудие».

Не осуществляется рассылка уведомлений от ИС «Электронное правосудие».



До окончания работ заявления и запросы можно направить в суд на бумажном носителе.