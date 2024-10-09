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Напавшую на ребенка собаку отловили. СК завел уголовное дело

Напавшую на ребенка собаку отловили. СК завел уголовное дело

9 октября в поселке Рассвет под Тулой бездомная собака на территории детской площадки напала на детей.

— Следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на детей, — сообщила пресс-служба ведомства. — Следователями территориального следственного отдела проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура также проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка. По данным надзорного ведомства, пес покусал двоих детей.

 

Как сообщили Myslo в прокуратуре Тульской области, собаку удалось отловить.

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