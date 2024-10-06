Два дня подряд погода в Туле била рекорды тепла

Фото Алексея Пирязева.

2 и 3 октября стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Начало октября в Туле выдалось аномально теплым. Так, 1 числа воздух в областной столице прогрелся до +23,1 градуса, повторив рекорд 1974 года.

По данным синоптиков Тульского Гидрометцентра, 2 октября стало самым теплым за последние 33 года — температура достигла +23,2 градусов. До этого самое высокое значение было зафиксировано в 1991 году — +21,5.

3 октября тоже отметилось рекордом. Максимальная температура — +24,3. Ранее самый теплый день за всю историю метеонаблюдений был в 1974 году. Тогда воздух прогрелся до +22,2.