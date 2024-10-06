Тульский симфонический оркестр открыл концертный сезон

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тулякам представили концерт для фортепиано № 3 С. Рахманинова и симфоническую сюиту «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова.

4 октября в Тульской областной филармонии состоялся первый концерт симфонического оркестра.

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила творческий коллектив с открытием сезона и отметила высокую важность филармонии для региона.

— При поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Миляева филармония активно развивается, обновляет программы, участвует в федеральных и региональных проектах, а также активно сотрудничает с мировыми звездами академического искусства на своих площадках и в качестве гостей, — сказала Татьяна Рыбкина.

Тульский симфонический оркестр совместно с лауреатом международных конкурсов Иваном Бессоновым представили слушателям концерт для фортепиано № 3 С. Рахманинова и симфоническую сюиту «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова.

87-й концертный сезон в Тульской областной филармонии открылся 29 сентября фортепианным концертом Народного артиста России Николая Луганского. Кроме того, состоялась презентация афиши концертного сезона.

Так, слушателей ждет 15 абонементов, среди которых Абонемент № 1 — «Вечера с Тульским симфоническим», 5 циклов концертов, а также фестивали и конкурсы.

Для детей филармония подготовила несколько абонементов: «Сундучок со сказками», «Сказки с оркестром», «СКВОРЕЧНИКNIK».

Молодёжный абонемент «Симфония NEO» — симфоническая музыка современных композиторов, написанная для кинофильмов.

Особое место занимают абонементы джазовой музыки: «Ночь джаза» и «Игорь Бутман приглашает» и цикл концертов «Джазовые вечера в камерном зале».