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В сентябре в Тульской области нашли 16 земельных участков для жилищного строительства
Фото из архива Myslo

В сентябре в Тульской области нашли 16 земельных участков для жилищного строительства

Об этом сообщает региональное Управление Росреестра.

На заседании Оперативного штаба при Управлении Росреестра по Тульской области с участием представителей профильных ведомств и министерств региона и филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области был дополнен перечень земельных участков и территорий, доступных для жилищного строительства.

В перечень вошли еще 16 земельных участков и территорий Тульской области. Их общая площадь – 1,7 га, на участках можно разместить индивидуальные или многоквартирные дома. Отмечается, что всего в Тульской области выявлено 825 земельных участков и территорий, пригодных для строительства жилья, общей площадью более 950 га.

– Проект «Земля для стройки» в Тульской области реализуется с 2021 года, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова. – Выбрать свободную землю можно с помощью Публичной кадастровой карты, в разделе «Земля для стройки».

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