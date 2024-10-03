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Какие дома Тулы будут обесточены 4 октября

Какие дома Тулы будут обесточены 4 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Ак. Павлова, 144, 144-б, 143-163 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),
  • ул. 3-я Гостеевская, 7, 10,
  • ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14,
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
  • ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 21, 22, 39,
  • ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
  • 11-й пр-зд, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
  • ул. Полюсная, 9, 11, 13,
  • 4-й пр-д, 33, 35, 35-а, 35-б, 37, 41-а,
  • ул. Воздухофлотская, 23, 25, 27, 27-а, 27-б, 9, 29-а, 29-б, 31,
  • 2-й пр-д, 25, 32,
  • ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 7-13 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 33-43 (нечётн.), 42-48 (чётн.), 38,
  • ул. Рогова, 25,
  • 4-й пр-д, 39,44,
  • ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 28, 30,
  • 2-й пр-д, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а,
  • ул. Профсоюзная, 14-а, 16,
  • 1-й пр-д, 49,
  • ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
  • ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.).

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