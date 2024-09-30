Стало известно, в каком районе Тулы самая жёсткая вода

Опубликованы данные о качестве воды, подаваемой населению с 23 по 27 сентября.

Каких-либо отклонений по мутности и цветности специалисты Тулагорводоканала в пробах не обнаружили. Концентрация железа — в пределах нормы, вредные бактерии отсутствуют.

А вот цифры жёсткости разнятся. Нормативный показатель в 7 градусов не превышен только в Пролетарском и Центральном районах города (жёсткость находится в диапазоне от 5,6 до 6,8 градуса).

В Заречье показатель жёсткости составляет от 6,4 до 8,6 градуса, в Привокзальном районе — от 6,4 до 9,8. Уровень жёсткости воды в Советском районе Тулы — от 8,8 до 9,6 градуса.