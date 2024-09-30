Синоптики дали прогноз на октябрь

Фото Алексея Пирязева.

В целом октябрь в Центральной России будет на 2-3° теплее климатической нормы. Например, для Москвы норма второго осеннего месяца ночью +2,1°, днем +8,2° с количеством осадков, соответствующих многолетним показателям (около 70 мм).

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в большинстве регионов России октябрь тоже будет теплее нормы на несколько градусов с ярко выраженной положительной аномалией температуры (на 3–5° выше нормы) и засушливости (дефицит осадков составит 20–40%).

— Октябрь будет медленно погружать нас в глубокую осень лишь под занавес срока. Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируются, осадки будут выпадать только в жидкой фазе, а среднесуточная температура воздуха станет ниже +5° лишь в конце месяца-начале ноября. Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь. У автомобилистов в запасе есть ещё как минимум месяц, — говорят синоптики.