  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель красного Audi выскочил наперерез потоку по М-2 - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель красного Audi выскочил наперерез потоку по М-2

В Туле водитель красного Audi выскочил наперерез потоку по М-2

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Елена прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе 193-го км автодороги М-2 «Крым». На записи видно, как водитель красного Audi создал ситуацию, которая могла привести к гибели людей.

«Регулируемый перекресток вблизи отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области. Я двигалась по направлению к городу Щекино, перекресток проезжала на зеленый сигнал светофора. Мне наперерез, со стороны Косой Горы, в направлении поселка Новый, на красный сигнал светофора выехал автомобиль Audi с номером У160КК71. Столкновения удалось избежать чудом!» — сообщила автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле торопливый водитель чудом избежал лобового столкновения
Дежурная часть
В Туле торопливый водитель чудом избежал лобового столкновения
вчера, в 20:05, 13 2638 3
Автохамы на ул. Токарева: «сериал продолжается»
Дежурная часть
Автохамы на ул. Токарева: «сериал продолжается»
вчера, в 13:02, 2 1530 2
На ул. Ложевой лихача крутануло и развернуло против движения
Дежурная часть
На ул. Ложевой лихача крутануло и развернуло против движения
28 сентября, в 20:04, 14 2737 4
«Шальной» автобус с детьми едва не устроил ДТП на ул. Староникитской
Дежурная часть
«Шальной» автобус с детьми едва не устроил ДТП на ул. Староникитской
28 сентября, в 13:04, 9 2381 3

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:20 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Президент Владимир Путин включил Алексея Дюмина в состав Совбеза
Президент Владимир Путин включил Алексея Дюмина в состав Совбеза
Синоптики дали прогноз на октябрь
Синоптики дали прогноз на октябрь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.