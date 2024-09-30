Болельщики «Арсенала» сыграли свадьбу во время матча

Фото Алексея Пирязева.

29 сентября во время матча «Арсенал» — «Уфа» на тульском стадионе состоялась выездная церемония бракосочетания.

Болельщики арсенальцев Юлия и Никита сочетались браком прямо в перерыве матча.

«От лица клуба поздравляем молодоженов с этим знаменательным событием. И всегда ждем на трибунах тульского стадиона!» — сообщает пресс-служба.

В соцсетях клуба болельщики комментируют:

«Многие даже не мечтали о таком. В перерыве матча пожениться в окружении красно-жёлтых! Футбольные клубы продают такую услугу за деньги, а данная церемония не несла коммерческого характера. Ребята (молодожёны) работают на Тульском оружейном заводе. Позитивная новость — женились на матче „Арсенала“! Церемония самая настоящая документально и с представителями ЗАГСа».