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Болельщики «Арсенала» сыграли свадьбу во время матча
Фото Алексея Пирязева.

Болельщики «Арсенала» сыграли свадьбу во время матча

Законными узами брака сочетались туляки Юлия и Никита.

29 сентября во время матча «Арсенал» — «Уфа» на тульском стадионе состоялась выездная церемония бракосочетания. 

Болельщики арсенальцев Юлия и Никита сочетались браком прямо в перерыве матча. 

«От лица клуба поздравляем молодоженов с этим знаменательным событием. И всегда ждем на трибунах тульского стадиона!» — сообщает пресс-служба.

В соцсетях клуба болельщики комментируют:

«Многие даже не мечтали о таком. В перерыве матча пожениться в окружении красно-жёлтых! Футбольные клубы продают такую услугу за деньги, а данная церемония не несла коммерческого характера. Ребята (молодожёны) работают на Тульском оружейном заводе. Позитивная новость — женились на матче „Арсенала“! Церемония самая настоящая документально и с представителями ЗАГСа».

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