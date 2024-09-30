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Автобус молодежки воронежского «Факела» попал в смертельное ДТП в Тульской области

Автобус молодежки воронежского «Факела» попал в смертельное ДТП в Тульской области

Футбольная команда возвращалась с гостевого матча.

Авария произошла 28 сентября в 3.00 на 309-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ефремове Тульской области. Команда возвращалась из Калининграда на фирменном автобусе ZHONG TONG, всего в салоне находилось 29 пассажиров.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, произошло столкновение двух транспортных средств: автобуса под управлением 40-летнего водителя и грузовика «ЗИЛ» под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения «ЗИЛ» наехал на металлическое барьерное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля скончался на месте происшествия, пострадал его 32-летний пассажир. Медпомощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Сообщается, что никто из футболистов или тренеров не пострадал. 

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Тульская область

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