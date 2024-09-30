Победы не заслужили. «Арсенал» не смог обыграть «Уфу»

Фото Алексея Пирязева

«Арсенал» — «Уфа» — 0:0.

«Арсенал»: Левашов, Бердников (Коротков, 82), Семенчук, Волков, Попов (Жилкин, 57), Кайнов, Цараев, Лёвин, Ткачёв (Азявин, 82), Липовой (Гелоян, 46), Одейинка (Турищев, 62).

Предупреждены: Волков, Попов, Лёвин — Анисимов.

Судья — Олег Соколов (Воронеж).

29 сентября. Тула. Центральный стадион.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук был после матча очень критичен к своей команде. Говорил о том, что так нельзя относиться к своему делу. О том, что на поле была просто неуправляемая команда. Хотели сыграть на классе, которого нет, ну и как итог: не заслужили победу.

Его разочарование понятно. «Арсенал» был непохож сам на себя. Временами игроки тульской команды вообще выглядели невероятно растерянными. Так бывает, когда совсем ничего не получается. Мало того, что не клеилось в атаке, так еще и в знаменитой непроходимостью обороне были очевидные проблемы. Увы, раз на раз не приходится. Но итог матча с «Уфой» — всего лишь объективная картина того, что имеется на сегодняшний день. Лучше всего об этом говорят цифры.

«Арсенал» после двенадцати туров пропустил всего лишь четыре мяча — это именно та база, на которой основано нынешнее, и безоговорочное, первое место. Известно же: хочешь строить команду, начинай от печки, то бишь от обороны. Нет еще никого, кто бы не говорил, что у ворот «Арсенала» много моментов не бывает, а те, что все же случаются, разбиваются о Михаила Левашова. В игре с «Уфой» он вновь был как скала. Где надо — подстраховал, всё, что угрожало воротам, отбил, никаких шансов сопернику не дал.

При этом десять забитых мячей за двенадцать матчей для команды, которая идет на первом месте, какой-то нонсенс.

По результативности «Арсенал» — шестая команда от хвоста. И пока не очевиден резерв, за счет чего этот показатель можно улучшить. Малик, который так обнадежил болельщиков, с «Уфой» толком ничего не создал. Правда, сам же главный тренер говорил о том, что рассчитывает на скоростные качества Малика; но от кого ему было убегать, если «Уфа» оборонялась очень глубоко? Только разбежишься — поле уже закончилось.

Зато поменявший Малика Турищев блеснул хлестким ударом по воротам вскоре после своего выхода на поле, много двигался, тоже старался много прессинговать. С учетом, что в Орехово-Зуево он еще и забил гол, можно сказать, неделя у нападающего «Арсенала» выдалась обнадеживающая. В эпизоде с голом «Знамени труда», правда, была еще шикарная передача от Раздорских, которую Турищев замкнул на дальней штанге.

А вот в противостоянии с «Уфой» как раз именно с небанальными передачами из середины поля возникли проблемы. Соперник бил «Арсенал» его же оружием — прессингом по всему полю и высокой самоотдачей. В результате все попытки приблизиться к воротам гостей тонули уже на стадии зарождения атак. Правда, можно вспомнить две шикарных, как под копирку, вертикальных передачи от Сергея Ткачева. В первом тайме на Малика, во втором — на Турищева.

В обоих случаях не хватило мгновения, такта, чтобы организовать чистый выход один на один с вратарем соперника.

Еще недавно Александр Сторожук в тех случаях, когда игра не клеилась, поступал радикально — заменой еще в перерыве сразу нескольких футболистов. Но в этот раз замена была только одна — в атакующую линию вышел Гелоян. Предполагал, по всей видимости, что ту самую командную химию разрушать не стоит, футболисты, как это случалось не раз, возьмут себя в руки. Но выход Гелояна принес лишь локальный успех. На некоторое время атака «Арсенала» вспыхнула и так же быстро погасла.

За полчаса до конца вышли Жилкин и Турищев, на последние десять минут — Коротков и Азявин, но характера матча это тоже не изменило. А ведь еще в начале сезона казалось, что с глубиной скамейки не должно быть глобальных проблем, — пришли игроки, которые в своих прежних клубах были на заметных ролях. Но многие из тех, на кого возлагались надежды, сейчас оказались на скамейке запасных. А судя по тому, что даже в такой ситуации, как сейчас с «Уфой», добывать победу брошены были совсем другие, в словах Александра Сторожука после поражения на Кубок в Орехово-Зуево о том, что многим был дан шанс, но, видимо, не судьба, есть весьма очевидный подтекст. По какой уж причине всё произошло — даже не будем гадать. В конце концов, в жизни многое непредсказуемо. Вчерашние лидеры просто не смогли вписаться в модель того футбола, которого придерживается в «Арсенале» Сторожук, например. Или пока им это не удается.

В результате того что скамейка запасных не такая насыщенная, как у конкурентов, в возможности маневра тренерский штаб «Арсенала» сейчас весьма ограничен. Тульская команда не только какой матч подряд начинает одним составом, что, наверное, и хорошо, но и на замену в последних матчах появляется одна и та же обойма игроков. В том числе те, от кого по-прежнему ждут чуда преображения, — как тот же Турищев. Очевидной перемены на поле эти замены не производят, а ведь совсем недавно, в Калининграде, «Балтика» как раз перевернула во втором тайме течение матча с «Арсеналом» в свою пользу именно заменами.

Очевидно, что «Арсеналу» зимой, помимо того что восстановятся те футболисты, которые сейчас залечивают травмы, понадобится ребрендинг. Особенно если задача повышения в классе будет поставлена официально. Пока тренерский штаб выжимает в имеющихся условиях максимальный результат, но не век же это будет продолжаться.

Оценим все же положительно и игру команды соперника. С «Уфой» «Арсенал» всегда играет с проблемами, а тут еще башкирская команда увязла на дне турнирной таблицы и стоит на вылет, каждый матч — как последний. Но по игре в Туле вообще нельзя было сказать, что играли команды с разных полюсов турнирной таблицы. Гости были даже ближе к победе. Главный тренер уфимцев Евгений Харлачев после матча с легкой гордостью сказал о том, что игра его команды должна была понравиться не только своим болельщикам, но и тем, кто поддерживал «Арсенал». И вообще, по его мнению, «Уфа» незаслуженно находится в низу турнирной таблицы.

Предположим даже, что, не будь этого места в подвале таблицы, то и футболисты соперника могли быть покуражистее. Один из тех моментов, которые позволил создать у своих ворот «Арсенал», скорее всего реализовали бы. Пока же, как и в любой команде, которая тонет, некий раздрай вокруг клуба присутствует.

Даже в Туле знали о том, что главный тренер может вот-вот лишиться работы.

Сейчас, после почти образцовой игры в Туле, о каком увольнении уже может идти речь, но это сейчас. Евгений Харлачев отметил, что в последние дни противоречивая информация вокруг команды отвлекала и футболисты на нее не могли не реагировать.

Собственно, и в «Арсенале» ведь последнюю неделю хватало отвлекающих от футбола факторов. Это и несколько подряд обсуждаемых интервью главного тренера, и неудачный вояж в Орехово-Зуево, уж точно не поднявший настроение. А как финал событий недели — прием у губернатора Дмитрия Миляева. Как ни абстрагируйся от внешних факторов, конечно же обо всем этом будешь думать. Ведь речь идет о ближайших перспективах команды, в которой ты находишься. К счастью, проблемная неделя закончилась. Самое время вернуться только к футболу.