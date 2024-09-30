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Победы не заслужили. «Арсенал» не смог обыграть «Уфу»
Фото Алексея Пирязева

Победы не заслужили. «Арсенал» не смог обыграть «Уфу»

Успех в матче с «Уфой» приносил бы «Арсеналу» еще больший отрыв от ближайших конкурентов. Впрочем, и ничья 0:0 сохранила тульской команде лидерство.

«Арсенал» — «Уфа» — 0:0.

«Арсенал»: Левашов, Бердников (Коротков, 82), Семенчук, Волков, Попов (Жилкин, 57), Кайнов, Цараев, Лёвин, Ткачёв (Азявин, 82), Липовой (Гелоян, 46), Одейинка (Турищев, 62).

Предупреждены: Волков, Попов, Лёвин — Анисимов.

Судья — Олег Соколов (Воронеж).

29 сентября. Тула. Центральный стадион.

 

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук был после матча очень критичен к своей команде. Говорил о том, что так нельзя относиться к своему делу. О том, что на поле была просто неуправляемая команда. Хотели сыграть на классе, которого нет, ну и как итог: не заслужили победу.

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Его разочарование понятно. «Арсенал» был непохож сам на себя. Временами игроки тульской команды вообще выглядели невероятно растерянными. Так бывает, когда совсем ничего не получается. Мало того, что не клеилось в атаке, так еще и в знаменитой непроходимостью обороне были очевидные проблемы. Увы, раз на раз не приходится. Но итог матча с «Уфой» — всего лишь объективная картина того, что имеется на сегодняшний день. Лучше всего об этом говорят цифры.

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«Арсенал» после двенадцати туров пропустил всего лишь четыре мяча — это именно та база, на которой основано нынешнее, и безоговорочное, первое место. Известно же: хочешь строить команду, начинай от печки, то бишь от обороны. Нет еще никого, кто бы не говорил, что у ворот «Арсенала» много моментов не бывает, а те, что все же случаются, разбиваются о Михаила Левашова. В игре с «Уфой» он вновь был как скала. Где надо — подстраховал, всё, что угрожало воротам, отбил, никаких шансов сопернику не дал.

При этом десять забитых мячей за двенадцать матчей для команды, которая идет на первом месте, какой-то нонсенс.

По результативности «Арсенал» — шестая команда от хвоста. И пока не очевиден резерв, за счет чего этот показатель можно улучшить. Малик, который так обнадежил болельщиков, с «Уфой» толком ничего не создал. Правда, сам же главный тренер говорил о том, что рассчитывает на скоростные качества Малика; но от кого ему было убегать, если «Уфа» оборонялась очень глубоко? Только разбежишься — поле уже закончилось.

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Зато поменявший Малика Турищев блеснул хлестким ударом по воротам вскоре после своего выхода на поле, много двигался, тоже старался много прессинговать. С учетом, что в Орехово-Зуево он еще и забил гол, можно сказать, неделя у нападающего «Арсенала» выдалась обнадеживающая. В эпизоде с голом «Знамени труда», правда, была еще шикарная передача от Раздорских, которую Турищев замкнул на дальней штанге.

А вот в противостоянии с «Уфой» как раз именно с небанальными передачами из середины поля возникли проблемы. Соперник бил «Арсенал» его же оружием — прессингом по всему полю и высокой самоотдачей. В результате все попытки приблизиться к воротам гостей тонули уже на стадии зарождения атак. Правда, можно вспомнить две шикарных, как под копирку, вертикальных передачи от Сергея Ткачева. В первом тайме на Малика, во втором — на Турищева.

В обоих случаях не хватило мгновения, такта, чтобы организовать чистый выход один на один с вратарем соперника.

Еще недавно Александр Сторожук в тех случаях, когда игра не клеилась, поступал радикально — заменой еще в перерыве сразу нескольких футболистов. Но в этот раз замена была только одна — в атакующую линию вышел Гелоян. Предполагал, по всей видимости, что ту самую командную химию разрушать не стоит, футболисты, как это случалось не раз, возьмут себя в руки. Но выход Гелояна принес лишь локальный успех. На некоторое время атака «Арсенала» вспыхнула и так же быстро погасла.

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За полчаса до конца вышли Жилкин и Турищев, на последние десять минут — Коротков и Азявин, но характера матча это тоже не изменило. А ведь еще в начале сезона казалось, что с глубиной скамейки не должно быть глобальных проблем, — пришли игроки, которые в своих прежних клубах были на заметных ролях. Но многие из тех, на кого возлагались надежды, сейчас оказались на скамейке запасных. А судя по тому, что даже в такой ситуации, как сейчас с «Уфой», добывать победу брошены были совсем другие, в словах Александра Сторожука после поражения на Кубок в Орехово-Зуево о том, что многим был дан шанс, но, видимо, не судьба, есть весьма очевидный подтекст. По какой уж причине всё произошло — даже не будем гадать. В конце концов, в жизни многое непредсказуемо. Вчерашние лидеры просто не смогли вписаться в модель того футбола, которого придерживается в «Арсенале» Сторожук, например. Или пока им это не удается.

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В результате того что скамейка запасных не такая насыщенная, как у конкурентов, в возможности маневра тренерский штаб «Арсенала» сейчас весьма ограничен. Тульская команда не только какой матч подряд начинает одним составом, что, наверное, и хорошо, но и на замену в последних матчах появляется одна и та же обойма игроков. В том числе те, от кого по-прежнему ждут чуда преображения, — как тот же Турищев. Очевидной перемены на поле эти замены не производят, а ведь совсем недавно, в Калининграде, «Балтика» как раз перевернула во втором тайме течение матча с «Арсеналом» в свою пользу именно заменами.

Очевидно, что «Арсеналу» зимой, помимо того что восстановятся те футболисты, которые сейчас залечивают травмы, понадобится ребрендинг. Особенно если задача повышения в классе будет поставлена официально. Пока тренерский штаб выжимает в имеющихся условиях максимальный результат, но не век же это будет продолжаться.

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Оценим все же положительно и игру команды соперника. С «Уфой» «Арсенал» всегда играет с проблемами, а тут еще башкирская команда увязла на дне турнирной таблицы и стоит на вылет, каждый матч — как последний. Но по игре в Туле вообще нельзя было сказать, что играли команды с разных полюсов турнирной таблицы. Гости были даже ближе к победе. Главный тренер уфимцев Евгений Харлачев после матча с легкой гордостью сказал о том, что игра его команды должна была понравиться не только своим болельщикам, но и тем, кто поддерживал «Арсенал». И вообще, по его мнению, «Уфа» незаслуженно находится в низу турнирной таблицы.

Предположим даже, что, не будь этого места в подвале таблицы, то и футболисты соперника могли быть покуражистее. Один из тех моментов, которые позволил создать у своих ворот «Арсенал», скорее всего реализовали бы. Пока же, как и в любой команде, которая тонет, некий раздрай вокруг клуба присутствует.

Даже в Туле знали о том, что главный тренер может вот-вот лишиться работы.

Сейчас, после почти образцовой игры в Туле, о каком увольнении уже может идти речь, но это сейчас. Евгений Харлачев отметил, что в последние дни противоречивая информация вокруг команды отвлекала и футболисты на нее не могли не реагировать.

Собственно, и в «Арсенале» ведь последнюю неделю хватало отвлекающих от футбола факторов. Это и несколько подряд обсуждаемых интервью главного тренера, и неудачный вояж в Орехово-Зуево, уж точно не поднявший настроение. А как финал событий недели — прием у губернатора Дмитрия Миляева. Как ни абстрагируйся от внешних факторов, конечно же обо всем этом будешь думать. Ведь речь идет о ближайших перспективах команды, в которой ты находишься. К счастью, проблемная неделя закончилась. Самое время вернуться только к футболу.

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Автор:
сегодня, в 09:06 +2
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Тула
 

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