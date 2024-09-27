Туляки заинтересовались программой долгосрочных сбережений

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Чтобы принять в ней участие, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

С начала года жители Тульской области заключили 8,8 тысяч договоров долгосрочных сбережений. Объем фактических взносов, перечисленных участниками, составил 184,5 млн рублей, отметили в тульском отделении Банка России.

Программа долгосрочных сбережений— это инструмент, позволяющий сформировать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Накопления можно начать использовать через 15 лет или по достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин. Чтобы принять участие в программе, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Участие в программе добровольное.

По программе предусмотрено софинансирование от государства. В течение десяти лет на счет участника будет добавляться до 36 тыс. рублей в год — точный размер софинансирования зависит от суммы взносов на счет собственных средств и размера ежемесячного дохода. Все внесенные средства, включая доход от их инвестирования, будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.