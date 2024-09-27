Сборная Тульской области отлично выступила на Кубке России по практической стрельбе из ружья

Фото предоставлены Сергеем Коновым.

Сборная команда Тульской области по практической стрельбе из ружья вернулась с финала Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Туляки показали высокие результаты. Так, в стандартном классе золото завоевал Евгений Труфанов. В модифицированном золото у Сергея Бессонова, серебро — у Сергея Конова.

В открытом классе бронзу добыл Николай Ильин. В женском зачете модифицированного класса золото у Анны Галонска.

В командном зачете стандартного и модифицированного класса наша команда завоевала золотую медаль.

В дуэльной стрельбе, которая проводится среди восьми лучших стрелков каждого класса, в стандартном весь подиум заняли туляки:

Евгений Труфанов. Дмитрий Колобаев. Максим Скопин.

В модифицированном классе в дуэли Сергей Бессонов занял первое место, Максим Ермолов — третье.