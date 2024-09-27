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Сборная Тульской области отлично выступила на Кубке России по практической стрельбе из ружья
Фото предоставлены Сергеем Коновым.

Сборная Тульской области отлично выступила на Кубке России по практической стрельбе из ружья

Спортсмены продолжают прославлять наш регион.

Сборная команда Тульской области по практической стрельбе из ружья вернулась с финала Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге. 

Туляки показали высокие результаты. Так, в стандартном классе золото завоевал Евгений Труфанов. В модифицированном золото у Сергея Бессонова, серебро — у Сергея Конова.

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В открытом классе бронзу добыл Николай Ильин. В женском зачете модифицированного класса золото у Анны Галонска. 

В командном зачете стандартного и модифицированного класса наша команда завоевала золотую медаль.

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В дуэльной стрельбе, которая проводится среди восьми лучших стрелков каждого класса, в стандартном весь подиум заняли туляки:

  1. Евгений Труфанов.
  2. Дмитрий Колобаев.
  3. Максим Скопин.

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В модифицированном классе в дуэли Сергей Бессонов занял первое место, Максим Ермолов — третье. 

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