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В Алексине отремонтировали участок важной региональной дороги
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Алексине отремонтировали участок важной региональной дороги

При ремонте полотна применялась асфальтобетонная смесь, изготовленная по современной методологии Маршалла.

27 сентября министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник проинспектировал автомобильную дорогу Железня — Алексин. Она связывает федеральную дорогу М-2 «Крым» с Алексином. Этот участок был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

В 2023 году в рамках нацпроекта «БКД» была отремонтирована часть этой дороги протяженностью почти 6 км, в этом году — оставшийся участок длиной более 17 км. Таким образом, дорога полностью приведена в нормативное состояние.

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— Ремонт этого участка автодороги очень важен для региона. На ней очень высокая интенсивность автомобильного движения, проходят автобусный и школьный маршруты. Также летом в связи с большим количеством зон отдыха в муниципалитете значительно увеличивается количество автомобилей на автодороге, — сказал Родион Дудник.

При ремонте полотна применялась асфальтобетонная смесь, изготовленная по современной методологии Маршалла. Она позволяет продлить срок службы дорожного покрытия и, как следствие, экономить бюджетные средства.

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Помимо асфальтового полотна, на участке обустроены остановочные площадки, нанесена разметка и установлены все необходимые дорожные знаки.

В пресс-службе правительства Тульской области сообщили, что работы на всех этапах контролировались с участием представителей общественности.

Всего в рамках нацпроекта «БКД» будет отремонтировано 113 км региональных и местных дорог.

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