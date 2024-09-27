В Алексине отремонтировали участок важной региональной дороги

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 сентября министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник проинспектировал автомобильную дорогу Железня — Алексин. Она связывает федеральную дорогу М-2 «Крым» с Алексином. Этот участок был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

В 2023 году в рамках нацпроекта «БКД» была отремонтирована часть этой дороги протяженностью почти 6 км, в этом году — оставшийся участок длиной более 17 км. Таким образом, дорога полностью приведена в нормативное состояние.

— Ремонт этого участка автодороги очень важен для региона. На ней очень высокая интенсивность автомобильного движения, проходят автобусный и школьный маршруты. Также летом в связи с большим количеством зон отдыха в муниципалитете значительно увеличивается количество автомобилей на автодороге, — сказал Родион Дудник.

При ремонте полотна применялась асфальтобетонная смесь, изготовленная по современной методологии Маршалла. Она позволяет продлить срок службы дорожного покрытия и, как следствие, экономить бюджетные средства.

Помимо асфальтового полотна, на участке обустроены остановочные площадки, нанесена разметка и установлены все необходимые дорожные знаки.

В пресс-службе правительства Тульской области сообщили, что работы на всех этапах контролировались с участием представителей общественности.

Всего в рамках нацпроекта «БКД» будет отремонтировано 113 км региональных и местных дорог.