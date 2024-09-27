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Руководство «Арсенала» встретилось с губернатором Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Руководство «Арсенала» встретилось с губернатором Тульской области

Дмитрий Миляев назвал команду дружной и сплоченной.

27 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с генеральным директором АНО ПФК «Арсенал» Валерием Гриньковским и главным тренером клуба Александром Сторожуком.

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Дмитрий Миляев отметил, что в последние годы «Арсенал» переживал непростые времена, но в прошлом сезоне руководство клуба и тренерский штаб в кратчайшие сроки и в условиях ограниченного финансирования дали команде новый импульс для развития.

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— Команда отыграла на подъеме и смогла вернуть доверие болельщиков. Клуб снова стал по-настоящему дружным, сплоченным коллективом. Благодарю вас за работу. Будем поддерживать стремление ребят вернуться в элиту российского футбола, — сказал губернатор.

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Александр Сторожук поблагодарил Дмитрия Миляева за оказанное доверие и поддержку.

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