Руководство «Арсенала» встретилось с губернатором Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с генеральным директором АНО ПФК «Арсенал» Валерием Гриньковским и главным тренером клуба Александром Сторожуком.

Дмитрий Миляев отметил, что в последние годы «Арсенал» переживал непростые времена, но в прошлом сезоне руководство клуба и тренерский штаб в кратчайшие сроки и в условиях ограниченного финансирования дали команде новый импульс для развития.

— Команда отыграла на подъеме и смогла вернуть доверие болельщиков. Клуб снова стал по-настоящему дружным, сплоченным коллективом. Благодарю вас за работу. Будем поддерживать стремление ребят вернуться в элиту российского футбола, — сказал губернатор.

Александр Сторожук поблагодарил Дмитрия Миляева за оказанное доверие и поддержку.