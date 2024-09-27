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На ул. Оборонной в Туле появится «дворцовый» жилой комплекс

На ул. Оборонной в Туле появится «дворцовый» жилой комплекс

Изменённый план проекта нового ЖК одобрили на градостроительном совете в правительстве Тульской области.

Восьмиэтажный дом на ул. Оборонной планирует построить компания «Агропромстрой». Этот вопрос представители застройщика обсуждали с членами регионального правительства на градостроительном совете 26 сентября.

По плану, в доме будут расположены 46 квартир, появится подземная стоянка. Во дворе (который, помимо прочего, будет включать в себя мини-детсад и зону отдыха для жителей) установят камеры и мобильный пункт полиции. 

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Представители «Агропромстроя» назвали застройку нового ЖК «дворцовой»: внешние элементы дома и внутренний парк будут перекликаться с элементами дворцовых построек.

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По словам администрации Тулы, школьники и дошколята смогут без трудностей добираться до образовательных учреждений. Утверждают, что не предвидится и проблем с доступностью и общественным транспортом.

Детей, которые будут проживать в этом доме, прикрепят к поликлинике № 3 (ул. Оборонная, д. 21), а взрослые смогут лечиться в клинической больнице им. Л. Н. Толстого (ул. Тимирязева, д. 27). 

Изначально в доме должно было быть девять этажей, однако застройщика попросили уделить особое внимание высотности при планировании здания: его высота должна составлять не более 30 метров.

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Располагаться новый ЖК будет на участке ул. Оборонной, отсечённом улицами Льва Толстого и Петра Алексеева. 

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улица ОбороннаяТула

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