На ул. Оборонной в Туле появится «дворцовый» жилой комплекс

Восьмиэтажный дом на ул. Оборонной планирует построить компания «Агропромстрой». Этот вопрос представители застройщика обсуждали с членами регионального правительства на градостроительном совете 26 сентября.

По плану, в доме будут расположены 46 квартир, появится подземная стоянка. Во дворе (который, помимо прочего, будет включать в себя мини-детсад и зону отдыха для жителей) установят камеры и мобильный пункт полиции.

Представители «Агропромстроя» назвали застройку нового ЖК «дворцовой»: внешние элементы дома и внутренний парк будут перекликаться с элементами дворцовых построек.

По словам администрации Тулы, школьники и дошколята смогут без трудностей добираться до образовательных учреждений. Утверждают, что не предвидится и проблем с доступностью и общественным транспортом.

Детей, которые будут проживать в этом доме, прикрепят к поликлинике № 3 (ул. Оборонная, д. 21), а взрослые смогут лечиться в клинической больнице им. Л. Н. Толстого (ул. Тимирязева, д. 27).

Изначально в доме должно было быть девять этажей, однако застройщика попросили уделить особое внимание высотности при планировании здания: его высота должна составлять не более 30 метров.

Располагаться новый ЖК будет на участке ул. Оборонной, отсечённом улицами Льва Толстого и Петра Алексеева.