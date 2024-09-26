Сотрудники тульского МЧС отправили огнетушители в Курскую область. Регион нуждается в гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Сегодня, 26 сентября, спасатели отправили в пострадавший от атак ВСУ регион 550 огнетушителей.
Фото ГУ МЧС по Тульской области.
Тульские сотрудники МЧС отправили 550 огнетушителей в Курскую область
Груз в пострадавший регион доставят сегодня.
Сотрудники тульского МЧС отправили огнетушители в Курскую область. Регион нуждается в гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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