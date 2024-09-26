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Тульские сотрудники МЧС отправили 550 огнетушителей в Курскую область
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Тульские сотрудники МЧС отправили 550 огнетушителей в Курскую область

Груз в пострадавший регион доставят сегодня.

Сотрудники тульского МЧС отправили огнетушители в Курскую область. Регион нуждается в гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сегодня, 26 сентября, спасатели отправили в пострадавший от атак ВСУ регион 550 огнетушителей. 

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Автор:
сегодня, в 09:12 0
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