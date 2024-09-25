Пятилетняя циркачка из Тулы выступила на телешоу «Чудо»

Фото пресс-службы телеканала ТНТ.

28 сентября в эфир НТВ выйдет седьмой выпуск шоу для всей семьи «Чудо». В нём примет участие пятилетняя Арина Дементьева из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Арина — юная циркачка. С двух лет она занимается воздушной гимнастикой, а в три года девочка уже начала выступать на манеже.

В свои пять лет Арина делает опасные трюки без страховки, несмотря на юный возраст, имеет немало медалей и престижных спортивных наград.

Кроме того, маленькая звёздочка из Тулы увлекается плаванием и катанием на коньках и велосипеде, изучает английский язык. На сцене шоу «Чудо» Арина продемонстрирует свои таланты и навыки на всю страну.

Напомним, что Арина — дочка тульского сотрудника МЧС. Ранее она принимала участие во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица».