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Пятилетняя циркачка из Тулы выступила на телешоу «Чудо»
Фото пресс-службы телеканала ТНТ.

Пятилетняя циркачка из Тулы выступила на телешоу «Чудо»

Выпуск с нашей талантливой землячкой покажут в субботу.

28 сентября в эфир НТВ выйдет седьмой выпуск шоу для всей семьи «Чудо». В нём примет участие пятилетняя Арина Дементьева из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Арина — юная циркачка. С двух лет она занимается воздушной гимнастикой, а в три года девочка уже начала выступать на манеже.

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В свои пять лет Арина делает опасные трюки без страховки, несмотря на юный возраст, имеет немало медалей и престижных спортивных наград.

Кроме того, маленькая звёздочка из Тулы увлекается плаванием и катанием на коньках и велосипеде, изучает английский язык. На сцене шоу «Чудо» Арина продемонстрирует свои таланты и навыки на всю страну.

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Напомним, что Арина — дочка тульского сотрудника МЧС. Ранее она принимала участие во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица».

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