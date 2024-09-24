Проверка не нашла опасных веществ в корме Chammy

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Питомцы могут и дальше наслаждаться любимым лакомством без вреда для здоровья.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУ «Приокский ЦСМ по запросу УМВД России по Тульской области, свинец в представленных образцах не обнаружен — корм полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55453-2022.

Ранее телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что ядовитое вещество обнаружили в структуре упаковки сразу трех видов кормов бренда: Chammy с рыбой, Chammy с курицей и Сhammy c говядиной. Об этом стало известно после проверки фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье», инициированной по обращениям людей, чьи питомцы отравились кормом Chammy.

Российский производитель кормов «Форсаж», изготавливающий сухие и влажные корма для животных, распространяет продукцию для животных в популярных сетях магазинов и маркетплейсах. Производство кормов, на которые поступили жалобы, расположено в деревне Чернятино Ефремовского района.