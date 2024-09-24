  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Никакого свинца для вашей киски: проверка не нашла опасного вещества в корме Chammy - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Проверка не нашла опасных веществ в корме Chammy
Изображение: Freepik.

Проверка не нашла опасных веществ в корме Chammy

Питомцы могут и дальше наслаждаться любимым лакомством без вреда для здоровья.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУ «Приокский ЦСМ по запросу УМВД России по Тульской области, свинец в представленных образцах не обнаружен — корм полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 55453-2022.

Ранее телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что ядовитое вещество обнаружили в структуре упаковки сразу трех видов кормов бренда: Chammy с рыбой, Chammy с курицей и Сhammy c говядиной. Об этом стало известно после проверки фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье», инициированной по обращениям людей, чьи питомцы отравились кормом Chammy.

Российский производитель кормов «Форсаж», изготавливающий сухие и влажные корма для животных, распространяет продукцию для животных в популярных сетях магазинов и маркетплейсах. Производство кормов, на которые поступили жалобы, расположено в деревне Чернятино Ефремовского района.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 14:35 +4
Другие статьи по темам
Место
Ефремовдеревня Чернятино
Прочее
корм для животныхкорм Chammyсвинец в корме
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
EXEED Центр Автокласс стал партнером полумарафона «Оружейная столица»
EXEED Центр Автокласс стал партнером полумарафона «Оружейная столица»
В Туле испекли самый большой крендель в России
В Туле испекли самый большой крендель в России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.